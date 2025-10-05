ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Извънредното положение в община Несебър остава заради прогнозите за нови валежи

Над Черноморието отново се очаква развитието на мощна купеста облачност, която ще докара големи количества дъжд.

Община Несебър информира гражданите, че във връзка с прогнозите за нова валежна вълна, очаквана от понеделник, заповедта за обявеното извънредно положение остава в сила.

Жителите и гостите на общината се призовават да бъдат бдителни и да следят съобщенията на националната система за ранно предупреждение BG ALERT, като се съобразяват със сигналите и препоръките на компетентните служби.

Междувременно, основните пътни и граждански инфраструктурни обекти, които пострадаха от високата приливна вълна и обилните валежи, вече са почистени от едрогабаритни отломки и възстановени във функционалност. Проходими са всички пътища на територията на общината, като ограничен достъп има само до най-засегна район при вилно селище Елените.

Продължава превантивната дейност по почистване на отводнителните съоръжения и на речните корита в урбанизираните зони.

Община Несебър е ситуирала тежка техника в критични точки на територията си и е в пълна готовност за незабавна реакция при необходимост.

Призоваваме гражданите да не се колебаят да подават сигнали за бедстващи хора на националния телефон 112, както и на дежурните телефони в Община Несебър: 055429317, излязоха с нарочно съобщение от кметството.--

