Извънредното положение в община Несебър остава заради прогнозите за нови валежи

Община Несебър информира гражданите, че във връзка с прогнозите за нова валежна вълна, очаквана от понеделник, заповедта за обявеното извънредно положение остава в сила.

Жителите и гостите на общината се призовават да бъдат бдителни и да следят съобщенията на националната система за ранно предупреждение BG ALERT, като се съобразяват със сигналите и препоръките на компетентните служби.

Междувременно, основните пътни и граждански инфраструктурни обекти, които пострадаха от високата приливна вълна и обилните валежи, вече са почистени от едрогабаритни отломки и възстановени във функционалност. Проходими са всички пътища на територията на общината, като ограничен достъп има само до най-засегна район при вилно селище Елените.

Продължава превантивната дейност по почистване на отводнителните съоръжения и на речните корита в урбанизираните зони.

Община Несебър е ситуирала тежка техника в критични точки на територията си и е в пълна готовност за незабавна реакция при необходимост.

Призоваваме гражданите да не се колебаят да подават сигнали за бедстващи хора на националния телефон 112, както и на дежурните телефони в Община Несебър: 055429317, излязоха с нарочно съобщение от кметството.--