Директорът на приюта в Пловдив: Трябва да има зоополиция, хората изоставят животни без последствия

От комплекса призоваха, преди да се започне хранене на улични животни, те да се кастрират

Основната причина за нарастващия брой изоставени животни е човешкият фактор. Хората продължават да изхвърлят домашните си любимци, без да носят отговорност за действията си. Трябва да има зоополиция и органи, които следят за нарушенията. Това заяви директорът на общинското предприятие Йордан Алексиев пред "24 часа".

В събота в приюта за кучета беше отбелязан Световният ден за защита на животните. В инициативата се включиха учениците от ОУ „Кочо Честеменски" и СУ „Братя Миладинови", които бяха посрещнати с лакомства.

Събитието започна с впечатляваща демонстрация с полицейското куче Азар, което безпогрешно откри в който от петте куфара е наркотикът, беше безапелационен и при претърсването на кола за наркотици. След това треньорът Яна Стайкова показа уменията на своите кучета в прескачането на препятствия и преминаването през тунелчета.

От комплекса призоваха, преди да се започне хранене на улични животни, те да се кастрират, а това става безплатно. „Имаме закупени 10 капана и не таксуваме процедурите по залавяне и кастриране на котки – важното е хората да се включат", обясни още Алексиев. По думите му хората все по-рядко проявяват интерес към осиновяване на кръстоски – търсени са основно породи като померани, йоркширски териери и пудели. Животните от приюта по-често биват взимани като пазачи или за двора.