ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Христо Янев: За кратко време променяме облика на в...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21439275 www.24chasa.bg

Вежди Рашидов: ПП-ДБ, докато не направят паметник на Пеевски, няма да спрат

2628
Вежди Рашидов

"ПП-ДБ, докато не направят паметник на Пеевски, няма да спрат. Те го направиха важен участник в политическия живот. С него стават, с него лягат. Делян е законен председател на българска партия. Ако го няма, ще падне правителство. България има нужда от нормално работещо правителство. То върши работа, в него има много добри попадения". Това каза бившият председател на Народното събрание и някогашен културен министър, скулпторът Вежди Рашидов пред Нова нюз.

"Опозицията имаше шанса да се докаже. Не само не се доказа, а се провали. Не само себе си провали, а провали 4 години от живота на българския народ. Те живеят и правят политика чрез омразата. Нали искаха правосъдие, свалиха Гешев, какво се получи. Едни хора от митинга дойдоха да ми управляват държавата. В политиката трябват подготвени хора. Случайни хора не могат да управляват държавата. Тя е сложно нещо, там са сълзите на много хора", добави той.

Вежди Рашидов
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)