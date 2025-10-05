Вежди Рашидов: ПП-ДБ, докато не направят паметник на Пеевски, няма да спрат

"ПП-ДБ, докато не направят паметник на Пеевски, няма да спрат. Те го направиха важен участник в политическия живот. С него стават, с него лягат. Делян е законен председател на българска партия. Ако го няма, ще падне правителство. България има нужда от нормално работещо правителство. То върши работа, в него има много добри попадения". Това каза бившият председател на Народното събрание и някогашен културен министър, скулпторът Вежди Рашидов пред Нова нюз.

"Опозицията имаше шанса да се докаже. Не само не се доказа, а се провали. Не само себе си провали, а провали 4 години от живота на българския народ. Те живеят и правят политика чрез омразата. Нали искаха правосъдие, свалиха Гешев, какво се получи. Едни хора от митинга дойдоха да ми управляват държавата. В политиката трябват подготвени хора. Случайни хора не могат да управляват държавата. Тя е сложно нещо, там са сълзите на много хора", добави той.