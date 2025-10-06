ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата Нобелова награда за медицина присъдена пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21439828 www.24chasa.bg

Едва 15% от кофите за боклук в "Люлин" и "Красно село" са почистени

2076
Препълнени контейнери в "Люлин" в неделния следобед. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Едва 15% от контейнерите за боклук са обработени. Това казаха по bTV кметовете на столичните райони "Красно село" и "Люлин" Цвета Николаева и Георги Тодоров. Те съветват гражданите да изхвърлят боклука разделно, както и да го опаковат добре, за да не се разпилява особено при лошите метеорологични условия. Молят също така в близките две седмици софиянците, които живеят в тези два квартала, да не почистват мазетата и таваните си.

Нека сега не изхвърлят мебелите си, призова и заместник-кметът на София по екологията Надежда Бобчева. На терен доброволци ще обясняват на хората къде да изхвърлят боклуците си. Имало случаи, в които работещи в малки търговски обекти злоупотребяват, като изхвърлят боклука на нерегламентирани места.

Очакваме да преодолеем проблема, каза още Надежда Бобчева.

Открита е гореща линия за сигнали за нередности.

Препълнени контейнери в "Люлин" в неделния следобед. СНИМКА: РУМЯНА ТОНЕВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)