Съюзът на съдиите: Призоваваме Сарафов да се оттегли или ВСС да го отстрани

Атанас Атанасов, председател на Съюза на съдиите.

От Съюза на съдиите призовават и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да се оттегли. Ако той не го направи, би следвало ВСС да го отстрани и да избере нов изпълняващ функциите. Това заяви по Нова тв председателят на съюза Атанас Атанасов.

Коментираните актове на ВКС не са становище или мнение (с които обяви Сарафов за нелегитимен - бел. р.), а съдебни актове на председателя на Наказателната колегия на ВКС, с които се отказва образуване на производства по направени искания на Сарафов за възобновяване на наказателни дела с влезли присъди. Това е едно от правомощията на главния прокурор. Ако той направи нови такива искания, те следва да се приемат за недопустими, каза съдия Атанасов. И добави: принципът "всеки сам си преценя" не може да е съвместим с върховенството на закона.

Според съдия Атанасов не би следвало Сарафов да изпълнява и другите си функции. А съдилищата би следвало да отказват да разглеждат искания и предложения на главния прокурор, коментира Атанасов.

Абсурдна е тезата, че решенията на ВКС не пораждат правни последици, те имат значение не само за конкретното дело, а за всички други с този характер.

Според йерархията, установена в конституцията, оспорване на съдебни актове от прокуратурата е недопустимо. Няма как да каже "аз няма да се съобразявам със съдебни актове". Съдилищата са органите, които прилагат закона и най-висшият от тях е ВКС. Ако прокуратурата, която е страна в производството, не се съобрази със съда, това подкопава правовия ред, добави съдия Атанасов.

ВКС приема, че след 21 юли, когато изтече 6-месечният срок за временно заемане на фунцкията, Сарафов не може да изпълнява тези функции. Този срок беше приет с изменения в закона през януари, но главният прокурор не се съобрази с него, тъй като прие, че изменението важи за следващия главен прокурор, поясни съдията. 

Тази ограничителна норма за 6 месеца няма обратно действие, защото иначе още януари Сарафов трябваше да напусне поста си, защото тогава са били минали 6 месеца, откакто е на поста. Затова се приема за начало януари, смята обаче Атанасов. 

Това не е оспорвано и пред Конституционния съд, така че независимо как той се произнесе по казуса дали процедурата за избор на главен прокурор от сегашния състав на ВСС ще продължи, Сарафов все пак е с изтекъл мандат, обясни още той.

И посочи, че има състав от Наказателния кодекс, който инкриминира изпълняване на служебни функции от лице, което няма такива качества. Парадокс е обаче, че дали прокуратурата прави престъпление, трябва да се реши от самата прокуратура.

