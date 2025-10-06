ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спортният директор на ралито във Варна: Има грешка на пилота, не е подходил правилно към завоя

„Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и подобно нещо може да се случи. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Вероятно са дошли от гората", заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието пред Нова телевизия .

В неделя човек от публиката загина, а жена е с опасност за живота след като състезателен автомобил изпуска завой, минава през мантинелата и се врязва в публиката.

Трагедията се случва по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир", провеждащо се край Варна.

Полевият тест за алкохол на водача бил отрицателен, но този за наркотици показал наличие на амфетамин в кръвта на състезателя. Той е в ареста за срок до 24 часа, като се очакват резултатите от кръвната проба, които да потвърдят или отхвърлят показанията от полевите тестове.

„Пилотът доброволно се подложи на тестове за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че едната проба излезе положителна. Посъветвах го да направи кръвна", каза Славов.

Той обясни, че организацията на такова събитие отнема доста време. „Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето, за да се прецени къде може да бъде разположена публика. Работи се с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде обезопасено всичко", каза още Славов.

Преди състезанието е направена последна проверка и всички участници са минали по трасето. Освен това, преди старта, състезателите се проверяват за алкохол и минават стандартни медицински прегледи.

„Всички мерки по всички изисквания бяха предприети", увери Деян Драганов от СБА.

