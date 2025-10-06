ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата Нобелова награда за медицина присъдена пре...

Център за изследване на аутизма ще открие СУ

1132
СУ "Климент Охридски"

Център с лаборатория за изследване на аутизма ще бъде открит днес към Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщиха организаторите, информира БТА.

Откриването на центъра ще се състои от 11 ч, в сграда в двора на Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация (ДЕО-ИЧС).

Както писа БТА, през ноември 2024 г. Факултетът по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" отбеляза тържествено 40 години от създаването си в аулата на СУ.

ФНОИ е приемник на Факултета по начална и предучилищна педагогика и на Факултета за подготовка на детски и начални учители. Създаден е през 1983 г. като самостоятелно звено в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Деканът на ФНОИ проф. д-р на педагогическите науки Милен Замфиров каза тогава за БТА, че основаването на факултета е важен акт, който дава възможност за подготовка на предучилищни и начални училищни педагози с висше образование. Първият випуск студенти е приет през академичната 1984/1985 година в специалностите - "Начална училищна педагогика", "Предучилищна педагогика" и "Дефектология". 

Към 2024 г. в структурата на факултета са се включвали седем катедри - "Предучилищна и медийна педагогика", "Начална училищна педагогика", "Специална педагогика", "Логопедия", "Социална педагогика и социално дело", "Визуални изкуства" и "Музика и мултимедийни технологии". В тях са се обучавали близо 3400 студенти, над 70 докторанти и 1300 курсисти, в четири професионални направления - "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Изобразително изкуство" и "Музикално и танцово изкуство".

СУ "Климент Охридски"

