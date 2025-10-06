Манол Генов за наводнението в "Елените": Голяма част от реката е застроена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има много институции, които съгласуват тези намерения. В случая нямаме такива сезирания. В регистъра на регионалната дирекция по околна среда има едно единствено инвестиционно намерения и то е за пречиствателна станция. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов по БНТ за ситуацията с наводнението в "Елените".

Голяма част от реката е застроена, коментира още Генов.

Има проверка от 2015г, която показва, че голяма част от водния обект е покрит. Върху него има построени атракционни, хотел и общежития. И нищо, завършва Генов.

Не е важно кои са собствениците на хотела, а каква безотговорност е проявил той като инвеститор, каза още той.

Не съм проверявал търговския регистър, каза още министърът.