ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Първата Нобелова награда за медицина присъдена пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21439967 www.24chasa.bg

Манол Генов за наводнението в "Елените": Голяма част от реката е застроена

984
Манол Генов - министър на околната среда и водите

Има много институции, които съгласуват тези намерения. В случая нямаме такива сезирания. В регистъра на регионалната дирекция по околна среда има едно единствено инвестиционно намерения и то е  за пречиствателна станция.  Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов по БНТ за ситуацията с наводнението в "Елените".

Голяма част от реката е застроена, коментира още Генов.

Има проверка от 2015г, която показва, че голяма част от водния обект е покрит. Върху него има построени атракционни, хотел и общежития. И нищо, завършва Генов.

Не е важно кои са собствениците на хотела, а каква безотговорност е проявил той като инвеститор, каза още той.

Не съм проверявал търговския регистър, каза още министърът.

Манол Генов - министър на околната среда и водите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Йордан Спирдонов: Рак на гърдата в първи стадий приключва с лечение за 3 месеца (Видео)