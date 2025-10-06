Иван Демерджиев и Антон Станков: Свидетели сме на тежка криза в съдебната система

Свидетели сме на тежа криза в съдебната система, която все повече се задълбочава. Това коментираха по bTV бившите министри на правосъдието Иван Демерджиев и Антон Станков. Такъв дълбок разлом в съдебната власт не е имало никога, смята Антон Станков. Въпросът става твърде много политически и твърде малко юридически, категоричен е Иван Демерджиев. Според него трябва да се премине през нови парламентарни избори и нов състав на Висшия съдебен съвет.

Ако няма справедливост в актовете на правоохранителните органи, те губят своята тежест Прокурорът трябва да бъде обективен, каза Иван Демерджиев.

Нямаме гарантирани права като граждани на тази държава, за съжаление, подкрепи го Антон Станков.