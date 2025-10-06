Юлиян Попов: Във всяко едно населено място има застроени речни корита

Точно тази река в Елените е включена в плана за риск от наводнения

В годините назад тази река в Елените е застроена, което е абсолютно недопустимо. Това е станало с много подписи, вероятно от Басейнова дирекция, РИОСВ. Това не е единсвеното място и масово се застроява. Целите Златни пясъци, Слънчев бряг са построени върху дюни, има хотели в София върху Перловска, Боянска река, в Константин и Елена, по цялото Черноморие и на други места. Това е масова практика.

Това коментира бившият министър на околната среда Юлиян Попов по Нова тв. Той разказа, че от години има невероятен натиск за продължаване на строеж върху дюни. Върху кадастъра се оказва натиск да не се включват на картата реки и дерета. Даже има израз "дюнна слепота" - когато чиновниците се намират пред дюна, но не я виждат.

Има два закона, в които много точно и ясно е дефинирано какво да се случва по речните корита - Закона за водите и ЗУТ. Изрично е забранено строителство по речните корита. В Елените има престъпно строителство, не може да се правят корекции на речни корита, да се поставят тръби под земята е абсурд. Общината, ДНСК, Басейнова дирекция са отговорни, потвърди и Атанас Кръстанов, експерт по природни бедствия.

В София има много такива места, целите Манастирски ливади са построени така, няма къде да се оттича водата, няма диги, ще стават бедствия, предупреди Кръстанов. И подчерта, че дори и коритата на реките да се почистват в населените места, в планината това не се прави, защото институциите не могат да се разберат кой да го извърши.

Георги Стефанов, експерт по климата, призова тези застроени речни корита да бъдат разрушени. В почти всяко населено място има такива нарушения, каза той. Точно тази река в Елените е включена в плана за риск от наводнения.