Собственикът на потъналия сейф край Царево: Имаше не повече от 21 000 лв.

Минувачи чевръсто събират банкнотите от разбилия се сейф край Царево. СНИМКА: ФЕЙСБУК

В касата имаше не повече от 21 000 лв., както и ценни книжа. Не е имало никакви 2 милиона и златни кюлчета. Имаше само два чифта златни обеци - на жена ми и на внучката. Това обяви по bTV Яни Илиев, собственик на потъналия в морето сейф при потопа. Самият той няма обяснение откъде се появи мистерията с многото пари и злато.

Той обясни, че тежката каса е била съборена от вълната и се е превърнала в лодка. Ползвахме касата, за да държим там архива си, а не пари, обясни още собственикът на багери. В сейфа имало именно талони и документи на машините, обясни собственикът на строителната фирма от Царево.

