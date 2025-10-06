ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меркел: Полша и балтийските държави са отговорни з...

1 е загинал и 2-ма са пострадали при 69 пожари за денонощие

1 е загинал и 2-ма са пострадали при пожари за денонощие Снимка: pixabay

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари през изминалото денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). Пожарните екипи са реагирали на 107 сигнала за произшествия, съобщи БТА.

Потушени са 69 пожара в страната за последното денонощие. 

С материални щети са възникнали 26 пожара, от които 13 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 43 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи.

