Отмениха глоба на дрогиран без книжка, ранил тежко жена в катастрофа до Съединение

Пострадалата била с множество счупвания след челния сблъсък

Административният съд в Пловдив отмени глоба от 100 лв. на неправоспособен дрогиран водач, предизвикал катастрофа с тежко ранена жена край Съединение. Това се случва по искане на Районната прокуратура, защото той е с обвинение за инцидента и наказателното производство трябва да продължи. Никой не може да бъде наказан два пъти за едно и също нещо, затова и в такива случаи се иска да отпадне административната санкция.

На 20 януари м.г. неправоспособният водач пътувал край Съединение с мерцедеса си, а в колата била и неговата съпруга. Валял сняг, пътната настилка била мокра и се смрачавало. По същото време от отсрещната страна се движело пежо с двама души вътре. Водачът на първата кола не успял да я овладее, навлязъл в насрещното и се блъснал челно в пежото. Всички участници в катастрофата пострадали, но в най-тежко състояние – с множество счупвания - била 54-годишната пасажерка във втората кола.

Когато пристигнала полиция, водачът на мерцедеса бил тестван за алкохол и наркотици и се оказало, че е употребил амфетамин. Шофьорът, чиято фамилия е Драгански, никога не е имал книжка. Въпреки положителния тест за дрога бил глобен само със 100 лв. като неправоспособен водач. След отмяната на глобата Драгански може да бъде изправен пред Темида за извършеното престъпление.

Решението на Административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.