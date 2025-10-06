ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха дрога у двама обитатели на затвора с лек режим във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1404

Наркотични вещества са иззети от двама мъже в затворническо общежитие Велико Търново, съобщи ОДМВР. Вчера около обяд при проверка на двама мъже на 32 и 37 г., изтърпяващи наказание „лишаване от свобода", са намерени и иззети свивка и саморъчно свита цигара с около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на синтетичен канабиноид.

Образувани са досъдебни производства.

Миналата седмица наркотични вещества бяха иззети от стая на затворническото общежитие във В. Търново. При извършена проверка в спално помещение на общежитието, обитавано от 24-годишен местен жител, са намерени и иззети три свивки, съдържащи растителна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на синтетичен канабиноид.

