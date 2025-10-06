Василев, Петков и Бориславова влязоха в Антикорупционната комисия да дадат показания, върнаха ги

По същото време пред сградата на КПК на площад "Св. Неделя" имаше протест на младежите от ДПС - Ново начало

От комисията обяснили на тримата политици, че ще ги повикат, когато имат възможност

Кирил Петков, Лена Бориславова и Асен Василев отидоха да дадат показания по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията по всички дела, в които се споменават имената им, показа bTV. Лидерът на ПП и Лена Бориславова отказаха коментар пред влизането в сградата. Кирил Петков каза, че иска да каже истината, защото не трябва да има политически затворници в България през 2025 г.

Пред сградата на КПК по същото време пък имаше протест на младежите от ДПС - Ново начало. Според Радослав Ревански, който е кмет на Белица и също беше на протеста, комисията била бухалка на ПП - ДБ.

От ДПС - Ново начало не веднъж са изразявали това мнение, тъй като в този й вид комисията беше изградена по идея на ПП - ДБ, които най-вече настояваха за нейните разследващи функции.

"Държат 4 човека в ареста, не викат свидетели. Дошли сме да кажем истината, която трябва да се знае и тези политически затворници да бъдат освободени. Не може трети месец тези хора да стоят невинни в ареста", обясни още Кирил Петков на входа на КПК. Той определи като абсурдно твърдението, че е оказвал натиск върху министъра на електронното управление. Това дело срещу него вече е внесено в съда.

Няколко минути, след като влязоха, политиците излязоха от сградата и обясниха, че „няма движение по искането им за разпит".

„Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да стои в ареста, въпреки че и прокуратурата и съдът са им дали показания. Очевидно тази комисия отказва да си свърши работата", каза Асен Василев на излизане от КПК.

Петков пък добави: „Обясниха ни, че ще се обадят като имат време. В момента имали по-важна работа, кметът на Варна не им е приоритет. Това е абсурдно – и тази вечер кметът ще бъде в ареста, и тази вечер ще бъде с дървениците и на студено. Това директорът на КПК не го интересува. Искахме да кажем истината, за да не дават липсата на свидетели като причина тези хора да стоят невинни в ареста".

Според него в момента има незаконен главен прокурор и шеф на КПК, който заплашвал свидетели.