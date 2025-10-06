Мечка се разходи по улица "Изгрев" в доспатското село Бръшен /Видео/

Мечка се разходи по ул. "Изгрев" в доспатското село Бръщен и бе заснета от видеокамера на частна къща. "Мечката е на средна възраст. Улицата по която минава е населена, във всяка къща живеят хора. Охранителната камера е на Джеват Караилански. Той работи в чужбина, но родителите му си в къщата. Късмет е, че никой не е срещнал животното. До този момент няма сигнали, че мечката е нанесла щети", каза кметът на селото Кемал Бошнаков. Според него цялото село говори само за мечката и хората са притеснени.

Преди месец мечка и в Доспат бе заснета да се разхожда мечка пред къщата на Валентин Ашиков.