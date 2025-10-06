ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Меркел: Полша и балтийските държави са отговорни з...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21440440 www.24chasa.bg

Мечка се разходи по улица "Изгрев" в доспатското село Бръшен /Видео/

Валентин Хаджиев

[email protected]

572
Охранителна камера е заснела как мечката се разхожда между къщите на ул. "Изгрев"

Мечка се разходи по ул. "Изгрев" в доспатското село Бръщен и бе заснета от видеокамера на частна къща. "Мечката е на средна възраст. Улицата по която минава е населена, във всяка къща живеят хора. Охранителната камера е на Джеват Караилански. Той работи в чужбина, но родителите му си в къщата. Късмет е, че никой не е срещнал животното. До този момент няма сигнали, че мечката е нанесла щети", каза кметът на селото Кемал Бошнаков. Според него цялото село говори само за мечката и  хората са притеснени.

Преди месец мечка и в Доспат бе заснета да се разхожда мечка пред къщата на Валентин Ашиков.

Охранителна камера е заснела как мечката се разхожда между къщите на ул. "Изгрев"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)