Сарафов с предложение за постоянна балканска прокурорска платформа

Постоянна балканска прокурорка платформа, която да се среща поне 2 пъти годишно. Това предложи на форума на балканските главни прокурори обвинител номер 1 Борислав Сарафов. На форума гости бяха още премиерът Росен Желязков и правосъдният министър Георги Георгиев.

Правосъдният министър Георги Георгиев, премиерът Росен Желязков и главният прокурор Борислав Сарафов присъстват на форума. Снимки: Йордан Симеонов

Инициативата, за която Сарафов настоява, включва още обмен на опит за справяне с корупцията, трафик на хора, киберпрестъпления и престъпления срещу околната среда. Според и.ф. главен прокурор трябва да има и конкретни идеи за осъвременяване, и дори уеднаквяване на законодателствата, отчитайки националните специфики.

Сарафов изтъкна доброто сътрудничество с турската прокуратура. Посочи, че бързото развитие на трансграничните групи изисква сътрудничество. Добави, че трябват координирани решения.

"Корупцията остава сериозен проблем в региона. У нас вече има електронен регистър на антикорупционните дела. Той е достъпен за хората и те могат да видят как се движат тези разследвания. Нашата сила трябва да е многообразието", каза Сарафов. И посочи, че нямаме различни цели.

За важността на сътрудничеството говори и премиерът Росен Желязков. Той също се спря на партньорството ни с Турция. Посочи, че пътят от Турция към Европа през България е един от основните маршрути. Добави, че това е пътят на всички престъпни канали. Само със сътрудничество можело да има противодействие. Желязков поздрави страните от Западните Балкани за усилията им да се справят с организираната престъпност.

"Не се очаква войната в Украйна да приключи скоро. Това дава кураж на престъпниците да се възползват от средата", посочи премиерът. И даде пример от Румъния какъв е механизмът за създаване на новини, които се базират на определена фактология, но целта им е да имат хибридно въздействие върху хората. Посочи, че това ще е моделът за въздействие.

Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента, заяви премиерът.

"Усилията ни ще са за задълбочаване на сътрудничеството. Няма нужда да се справяме с проблемите поотделно, можем както досега заедно", каза правосъдният министър Георги Георгиев. Той отбеляза, че е отпаднал мониторинга над България.

"В последните 8 месеца проведохме революция в областта на назакателното право за изваждане на България от сивия списък за пране на пари", посочи министър Георгиев.