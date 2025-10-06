ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Активираха системата BG-ALERT в Елените

Активираха системата BG-ALERT Снимка: Пиксабей

Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-Alert за района на вилно селище Елените. Това съобщиха от пресцентъра на областната администрация.

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст: "Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. Елените, общ. Несебър, се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност!".

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната.

Вследствие на компрометираната инфраструктура в района на ваканционно селище Елените, силната напоеност на почвата и очакваните нови валежи, се ограничава достъпът до селището през следващите дни. Целта е да се гарантира максималната сигурност на населението, съобщиха вчера от пресцентъра на Областна администрация - Бургас.

Активираха системата BG-ALERT

