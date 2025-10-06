Известни са номинираните в Биенале „Тенец"- Mонтана

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Петчленно жури, начело с проф. Йохан Йотов, определи победителите в Националната изложба биенале „Тенец". Кои са носителите на наградите на името на Йордан Радичков, на Съюза на българските художници, за млад автор и в четирите различни категории, ще бъде оповестено при откриването на изложбата на 24 октомври от 17:00 ч. в Художествена галерия „Кирил Петров" - Монтана. Това е рождената дата на писателя Йордан Радичков, на когото е посветено биеналето. Тенецът е образ от творчеството му.

На този етап ще бъдат обявени само имената на номинираните в различните категории. Те са определени сред 84 творби, селектирани от журито на първия онлайн етап на биеналето. За участие в него пристигнаха 309 произведения на автори от 39 населени места в България и от гр. Афион – Турция.

Номинираните за наградата в раздел „Живопис" са Мартина Караиванова (Велико Търново), Николай Тодоров (Добрич), Страхил Ненов (София). В раздел „Графика" бяха откроени творби на Екатерина Деянова (София), Зоран Мише (София), Иво Пецов (София). Наградата в раздел „Скулптура" ще бъде присъдена или на Миглена Александрова (с. Сливовик, област Монтана), или на Нели Христова (София) или на Николай Маринов (София). Най-впечатляващите творби в раздел „Приложни изкуства" са на Емилия Милчева (Казанлък), Петър Григоров (Монтана) и Стойко Сакалиев (Бургас). За наградата за млад автор (до 30 години) от Сдружение „Приятели на Радичков" са номинирани Мая Трайчева (гр. Лом), Светослав Нинов (Видин) и Симеон Лазаров (София).

Пълният списък на класираните за участие в изложбата е публикуван на сайта на Община Монтана.

Те бяха определени от жури в състав: председател проф. Йохан Йотов от Националната художествена академия, неговия колега Любомил Драганов – доцент в катедра „Стенопис", Иван Велчев – Йово – художник, дългогодишен уредник в Художествена галерия „Илия Бешков" – Плевен, Николай Пенков и Теодоси Антонов - съответно бивш главен уредник и бивш директор на Художествена галерия „Кирил Петров" – Монтана. Всички те са членове на Съюза на българските художници.

Биенале „Тенец" се организира от Община Монтана, Съюза на българските художници, местното му представителство, Художествена галерия „Кирил Петров" към Регионалния исторически музей и Дружеството на художниците „Тенец" – Монтана.