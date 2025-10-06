За 7 дни областният управител на София върна банята в "Горна баня" на общината

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител на София - град Стефан Арсов осигури бърз преход на минерална баня „Горна баня" към Столична община.

Миналата седмица Арсов прие владението на минерална баня „Горна баня"- обект с висока културна стойност и голямо обществено значение. В рамките на едва седем дни, както беше поет ангажиментът, той издаде заповед за предаване на управлението към Столична община, демонстрирайки административна ефективност и ясен фокус върху резултатите, подчертават от областната администрация.

„Нашата задача е да осигурим условия процесът да върви без излишно забавяне. Сега, когато общината разполага с необходимия инструментариум, очакваме тя да продължи работата си с нужната оперативност и ангажираност в духа на ефективността, с която Областната администрация действа по въпроса", заяви Арсов.

Следващата стъпка е решение на Министерски съвет, което ще финализира прехвърлянето на собствеността. Тя е необходима, за да може банята да бъде възстановена от общината.