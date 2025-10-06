Виолета Апостолова-Лети гостува в Монтана с нова фотографска изложба

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
На 13 октомври от 17:00 часа Регионална библиотека „Гео Милев" – гр.
Монтана, има удоволствието да Ви покани на фотографската изложба „Близо
и далеч", дело на талантливата фотографка Виолета Апостолова – Лети.
В изложбата „Близо и далеч" Лети представя фотографии от Париж, заснети
по време на творческа резиденция, спечелена с конкурс, в ателиетата на
Съюза на българските художници в Cité internationale des arts през 2023
г.
Виолета Апостолова – Лети е родена в град Монтана. Живее и твори в
София. Завършила е бакалавърска степен по „Педагогика на изобразителното
изкуство" в СУ „Св. Климент Охридски" и магистратура по „Семиотика на
изобразителното изкуство". Работи в областта на фотографията и печатната
графика – както с класически графични техники, така и с компютърно
генерирани изображения. Тя е член на Съюза на българските художници,
секция „Графика и илюстрация", от 2016 г. В творчеството си изследва
темите за границите, изгубените връзки, себетърсенето и вярата, както и
взаимоотношенията между текст и образ. Участвала е в редица регионални,
национални и международни изложби и проекти в областта на графиката и
фотографията – в Испания, Англия, Сърбия, Румъния, Русия, Мексико,
Унгария, Австрия, Хърватия, България и други страни.
„Настоящата изложба показва индивидуалния поглед на Виолета Апостолова и
усещането ѝ за вече познати, близки на съвременния човек места –
случайната среща на фотографа и зрителя с тях, разгръщаща се като
разговор във времето." — Виктория Роланска