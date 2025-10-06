Виолета Апостолова-Лети гостува в Монтана с нова фотографска изложба

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

На 13 октомври от 17:00 часа Регионална библиотека „Гео Милев" – гр.

Монтана, има удоволствието да Ви покани на фотографската изложба „Близо

и далеч", дело на талантливата фотографка Виолета Апостолова – Лети.

В изложбата „Близо и далеч" Лети представя фотографии от Париж, заснети

по време на творческа резиденция, спечелена с конкурс, в ателиетата на

Съюза на българските художници в Cité internationale des arts през 2023

г.

Виолета Апостолова – Лети е родена в град Монтана. Живее и твори в

София. Завършила е бакалавърска степен по „Педагогика на изобразителното

изкуство" в СУ „Св. Климент Охридски" и магистратура по „Семиотика на

изобразителното изкуство". Работи в областта на фотографията и печатната

графика – както с класически графични техники, така и с компютърно

генерирани изображения. Тя е член на Съюза на българските художници,

секция „Графика и илюстрация", от 2016 г. В творчеството си изследва

темите за границите, изгубените връзки, себетърсенето и вярата, както и

взаимоотношенията между текст и образ. Участвала е в редица регионални,

национални и международни изложби и проекти в областта на графиката и

фотографията – в Испания, Англия, Сърбия, Румъния, Русия, Мексико,

Унгария, Австрия, Хърватия, България и други страни.

„Настоящата изложба показва индивидуалния поглед на Виолета Апостолова и

усещането ѝ за вече познати, близки на съвременния човек места –

случайната среща на фотографа и зрителя с тях, разгръщаща се като

разговор във времето." — Виктория Роланска