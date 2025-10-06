Без съгласие в тристранката за вдигане на минималната заплата на 1213 лв.

Консенсус няма и за гъвкавото работно време на родители на малки деца през ваканциите

Тристранката не постигна съгласие за новия размер на минималната. Правителството предлага от догодина да стане 1213 лева. Понастоящем минималната заплата е 1077 лева, а правителството предлага от 1 януари 2026 г. да стане 1213 лева или 620,2 евро.

През второто тримесечие на 2025 г., т.е. към юни, на средна заплата по трудов договор са работили 456 703 души, като броят им нараства с 4,1% на годишна база. По данни на Евростат България е с най-ниската минимална заплата в Европейския съюз, а най-високата е 2638 евро в Люксембург. Тази в Унгария е с 27% по-висока от нашата. Промяната в минималната заплата ще засегне близо 600 хил. души.

Представителите на бизнеса поискаха преразглеждане на механизма за увеличение на МРЗ, тя да не се вдига въобще за 2026 г. понеже преди това е вдигана с изпреварващи темпове и усилията да се насочат към подкрепа за икономиката. Представителите на бизнеса бяха против предложеното увеличение на минималната работна заплата. Снимка: Николай Литов

Социалните партньори не постигнаха съгласие и по внесения от ГЕРБ в парламента законопроект за гъвкаво работно време на родители на деца до 12 години по време на лятната ваканция. Предложението им е през ваканциите родителите (или осиновители) да могат да предложат на шефа си вариант за гъвкаво работно време или дистанционно, ако нямо кой да им гледа детето. Сега това е възможно за деца до 8-годишна възраст. Според закона за закрила на детето деца до 12 г. не може да бъдат оставяни сами.

АИКБ обясниха, че споделят мотивите на вносителите, но според тях и сега има достатъчно гъвкави възможности да се намери решение при желание на двете страни. Председателят на асоциацията Румен Радев посочи, че у нас тя е твърде дълга - почти три месеца, при положение, че в други държави е само 6-7 седмици. Те се въздържаха.

БСК пък се притесниха да не пожелае всеки родител да работи от разстояние през лятото, щом е позволено по закон. Същевременно пък изтъкнаха, че не възразяват, тъй като у нас има демографска криза и трябва да има добри условия за отглеждане на деца.

КРИБ одобриха предложението и заявиха, че е важно, че ще има диалогичност между работодател и работник.

Очаквано, синдикатите бяха "за". КНСБ подкрепиха предложението, но пък са против варианта работодателя да може да им откаже. КТ "Подкрепа" пък поставиха въпроса защо това се предлага само за лятната ваканция, а не и за останалите - есенна, великденска и т.н.

Социалният министър Борислав Гуцанов заяви, че МТСП подкрепя законопроекта и че ще предложат депутатите да вземат под внимание въпроса и с останалите ваканции.

Ще имаме все по-голям натиск за съчетаване на работния и личния живот. Моделите се променят и ние трябва да отговаряме на тях. В предложението си сме опитали да сме максимално балансиране между всички и да отговорим на всички изисквания и да постигнем целта да има повече деца в България, които да са отглеждани така, че да станат достойни граждани, посочи Деница Сачева.