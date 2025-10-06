Жена нападна с брадва мъжа си след скандал в Монтанско

Мъж се оплакал от домашно насилие в Монтанско, съобщават от МВР.

Екшънът се е разиграл малко преди 21 часа снощи в село Ягодово. 30-годишен мъж се оплакал в полицията, че е нападнат с брадва от 10-години по-възрастната от него жена, с която живее на семейни начала.

Изглежда между двамата избухнал лют скандал. Жената побесняла и грабнала брадвата, с която започнала да преследва любимия си.

Тя успяла и да го удари с нея, нанасяйки му рана.

За щастие тя е повърхностна, констатирали медици от центъра за спешна медицинска помощ в Берковица. Пострадалят бил прегледан, но не е хоспитализиран.

В дома на семейството отишъл екип полицаи, който направил оглед и разпитал участниците в семейната драма.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.5а във вр. чл.130, ал.1 от НК. Работата на разследващите продължава.