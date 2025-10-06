ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Двама зам.-кметове в Плевен подадоха оставка

КМЕТЪТ НА ПЛЕВЕН ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ

В Плевен двама заместник-кметове са подали оставка, съобщи пред медии кметът на общината Валентин Христов.

Заявления за напускане са подали заместник-кметът с ресор „Териториално развитие" Калоян Къдрийски и Маргарита Бахнева, която беше с ресор „Финансово-счетоводни дейности", предава БТА.

Христов добави, че администрацията работи. Такова нещо може да се случи навсякъде и това не е нещо извънредно. Вече има назначен нов заместник-кмет с ресор „Финансово-счетоводни дейности".

Това е дългогодишният служител на Общината Евгени Генов.

Според Валентин Христов Генов разбира от финанси и бюджета на общината е в сигурни ръце. На мястото на Калоян Къдрийски в момента няма назначен.

Предстои това да се случи, може би до една седмица.

Кметът каза още, че не е коментирал с подалите оставка дали причините за това са промяната или отпадането на някои проекти на общината.

Той добави, че това е тяхно лично желание и уважава желанието на всеки един.

