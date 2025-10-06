ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КЗК се срещна с браншови организации по секторния ...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21441209 www.24chasa.bg

Арестуваха шофьор, заканил се на полицаи и блокирал пътя за Гърция

Тони Маскръчка

1532
Полиция

Шофьор, хулиганствал на пътя, бе арестуван. Със заповед за задържане до 24 часа, полицейски служители на РУ-Сандански са задържали 35-годишен мъж от с. Долна Градешница.

Около 10:20 часа в петък на ул. „Македония" в гр. Кресна, управлявайки лек автомобил „Мерцедес", той е изпреварвал неправилно колона от спрели и чакащи автомобили. При отправени разпореждания за извършване на полицейска проверка той не се е подчинил, паркирал е автомобила си напречно на платното за движение, блокирайки преминаването на автомобили и в двете посоки и е проявил грубо и арогантно поведение към полицейските служители, отправяйки им обиди и закани.

По случая е образувано досъдебно производство. Мъжът е привлечен в качеството на обвиняем.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)