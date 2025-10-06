Подалият оставка зам.- кмет Къдрийски е новият шеф на ВиК - Плевен

Инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Плевен. На негово място ще бъде назначен подалия оставка зам.-кмет Калоян Къдрийски. Това се случва след заседание на управителния съвет на „Български ВиК холдинг" ЕАД във връзка с подробен анализ на управленските резултати и показатели на ВиК оператора в област Плевен.

Според ръководството на холдинга досегашното управление не е постигнало очакваните резултати и не е успяло да се справи с динамичната среда през последните месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Плевен функциите ще се изпълняват от г-н Калоян Къдрийски. До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор „Териториално развитие" в община Плевен. Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен.

Ръководството на холдинга заявява, че предприетата промяна цели по-ефективна работа на ВиК оператора и постигане на заложените цели на „Български ВиК холдинг" ЕАД.