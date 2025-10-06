Кметът на Пловдив свика щаб да не се допусне ново наводнение при очакваните валежи (Снимки)

ВиК обещава да изпомпва критичното кръстовище в район "Южен", което преди дни се наводни

"Чистота" и "Градини и паркове" готови да се отзовават на всеки сигнал за запушени шахти и паднали дървета

Прогнозата за интензивни валежи принуди кмета на Пловдив да свика спешно заседание, което да набележи мерки срещу евентуално наводнение. Само преди дни при относително спокойния дъжд, който се изля за денонощие, части от район "Южен" бяха наводнени, а десетки улици се превърнаха в плавателни канали.

"Критичните точки са кръстовището на бул. „Александър Стамболийски" и ул. „Индустриална" и пътен възел „Скобелева майка". Сега ще набележим краткосрочни мерки, а след това ще направим всичко възможно, за да има дългосрочно решение и улиците на Пловдив да не се наводняват", подчертава Димитров. Колите почти плуваха при последния дъжд по ул. "Индустриална". Кадър и видео: Фейсбук/Забелязано в Кючука

От ВиК-Пловдив обещават да ревизират и почистят стар канал в район „Южен" и да проучат дали има възможности за гравитачно изпомпване на водата от него. От фирмата изпълнител на Южния обходен колектор и ВиК уверяват, че ще вземат допълнителни мерки за намаляване на нивото на водата в канала. Доброволците от ДФ „Пловдив 112" ще монтират три помпи, които да изпомпват водата от ул. „Александър Стамболийски" и ще дежурят на невралгичните точки, за да реагират незабавно в кризисни моменти.

Общинското предприятие „Чистота" продължава да почиства дъждоприемните шахти, като екипи са работили и през уикенда, за да бъдат предотвратени критични ситуации по време на дъждовете. По изрично искане на кмета на Пловдив след края на валежите „Чистота" ще дезинфекцира всички шахти в Пловдив.

Постоянни дежурни екипи на „Градини и паркове" и „Чистота" ще се отзовават на сигнали на граждани за почистване на шахти и отстраняване на паднали дървета и клони. Улица "Младежка" в Пловдив при последния дъжд бе почти непреодолима, цели участъци от нея плуваха във вода. Снимка: Радко Паунов

Пловдивчани могат да алармират денонощно на телефона на Община Пловдив 032/656 785

На срещата при кмета са присъствали директорът на Регионалната пожарна ст. комисар Васил Димов, зам.-директорът на полицията комисар Пламен Иванов, началникът на отдел „Охранителна полиция" комисар Красимир Аргиров, директорът на ВиК – Пловдив Юлиан Ковачев, заместник-кметове, секретарят на Община Пловдив, районни кметове, директори на общински предприятия и представители на фирмата изпълнител на проекта за Южния обходен колектор ДЗЗД „Еко проект-Пловдив".

При последния дъжд, когато много улици се наводниха, а по Черноморието пострадаха Царевец и Елените, мнозина реагираха с критични коментари. "Един относително спокоен дъжд ни съсипа, какво оставаше да водим война", написа пловдивчанин.