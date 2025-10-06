ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявяват в петък съставите на България за световно...

Баща простреля непълнолетната си дъщеря с пушка в Попово

Простреляха непълнолетно момиче с пушка в Tърговищко. Случаят е от късните часове на 3 октомври - в град Попово.

Според разследването при почистване на законно притежавана от задържания гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър, 51-годишният мъж е прострелял в областта на кръста непълнолетната си дъщеря, която е получила средна телесна повреда, съобщава Нова телевизия.

Момичето е откарано в МБАЛ - Търговище, откъдето след оказана спешна медицинска помощ, е транспортирано с линейка в болница във Варна за операция.

Оръжието е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ - Попово. Образувано е досъдебно производство за причинена телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или дейност, източник на повишена опасност.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

