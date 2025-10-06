Отложиха делото за катастрофата с Лютви Местан за началото на 2026 г.

Вещи лица станаха причина за поредното отлагане за началото на 2026 година на делото за катастрофата със загинало 6-месечно бебе, по което обвиняеми са Лютви Местан и бащата на детето Юсеин Ахмед. Инцидента стана на 14 април 2019 година на кръстовище край момчилградското село Загорско на международния път от Кърджали за гръцкия град Комотини.

От трима призовани експерти се яви само един - Петко Петров и той беше отстранен от съда. Причина за това стана изявление на вещото лице, което заяви, че от 27 въпроса, на които трябва да отговори автотехническата експертиза, 10 са некоректно зададени. Последва няколко минутен спор в съдебна зала, след който съдията определи, че Петко Петров следва да бъде отстранен. На негово място беше избрано друго вещо лице и беше насрочена дата за следващото заседание. То ще се проведе на 19 януари 2026 година. Причината за дългото отсрочване е големия обем материали по делото, с които трябва да се запознаят вещите лица при изготвянето на експертизата.

До назначаването на нови експерти се стигна след като предишните си направиха отвод през месец май тази година.

"Подложени сме на натиск", заяви проф. Станимир Карапетков тогава. Той каза още, че натискът бил осъществяван от Лютви Местан с реплики в съдебна зала и чруз други средства. Проф. Карапетков посочи като пример образуването на преписка по сигнал срещу него и колегите му за изготвяне на заключение с невярно съдържание.