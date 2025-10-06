ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявяват в петък съставите на България за световно...

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21441556 www.24chasa.bg

Кола на енергото блъсна боклукчийски камион в Хасково

Полиция

Двама души са ранени при катастрофа в Хасково между кола на електроразпределително дружество от Пловдив и камион на сметосъбираща фирма, собственост на дружество от София, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР, предава БТА.

Пострадалите при инцидента на 3 октомври на кръстовището между ул. „Хасковска" и „Васил Априлов" са 57-годишният водач на четириколесно превозно средство и спътникът му, на 28 години. Те са хоспитализирани в хасковската болница, за живота им няма опасност, посочиха от ОД на МВР.

Пробите на водачите са отрицателни.

Причината за инцидента е удар в задната част на камиона. По случая е образувано досъдебно производство.

Последната катастрофа в Хасковска област със служебен автомобил е от от началото на юли т.г., когато петима работници на пътностроителна фирма пострадаха при инцидент на 69-и километър по магистрала "Марица" между Харманли и Любимец.

