Шефът на UN Tourism: Българското вино и кулинария са скрито съкровище, което ще бъде открито (Снимки)

Добре дошли в България - живейте я, отпийте я и занесете този спомена за нея у дома, каза министър Мирослав Боршош

Засетите с лозя площи у нас са 55 570 хектара, посочи Георги Тахов

Българското вино и кулинария може би не са толкова известни, колкото трябва. Те са скрито съкровище, което ще бъде открито от туристите. И фолклорната музика, която е изключително богатство. Това каза в Пловдив генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили на откриването на Деветата глобална конференция по винен туризъм.

Той уточни, че е в Пловдив за втори път, а в страната ни - за седми. "Радвам се да приветствам участниците и да поздравя България за постиженията до момента и да кажа, че е отлична винена дестинация. Знаем, че в последно време изключително много в България се развива селският туризъм, както и виненият. Страната ви има изключителен напредък", каза още Пололикашвили.

Той посъветва участниците в конференцията да не се притесняват от дъжда навън, тъй като това е най-доброто време да се пие вино. И каза, че всички знаят за вината бордо и малбек, но в Пловдив непременно трябва да опитат мавруд, което е характерен местен сорт. Похвали и останалите български вина. "Всички вина са добри, всички са различни - както хората", посочи Пололикашвили. И добави, че чужденците трябва да спрат да мислят единствено за Варна и Черноморието, когато чуят за България. Генералният секретар на UN Tourism Зураб Пололикашвили на 9-ата конференция по винен туризъм, която се провежда в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

"Избрахме Пловдив като домакин на конференцията, понеже искахме да промотираме вино, изкуство и култура заедно", подчерта генералният секретар на UN Tourism и благодари за идеята на българските си партньори.

Той беше категоричен, че България е място за инвестиции - не само във винения туризъм, а и в съпътстващите сфери като хотели и ресторанти. Пололикашвили пожела на присъстващите да намерят много нови контакти и възможности на конференцията.

"От времето на траките виното съпътства българите и е символ на гостоприемство. България е утвърден производител, който отговаря на високите стандарти за качество. Страната ни разполага с голямо разнообразие на климат и почви", каза министърът на земеделието Георги Тахов. Той посочи, че засетите с лозя площи у нас са 55 570 хектара, като 61% от тях са за вино със защитено наименование. "Само през 2024 г. у нас са произведени над 67,2 млн. литра вино. Има 363 обекта за производство, като ежегодно отварят нови изби", изтъкна министърът. И уточни, че българското вино се изнася за над 50 страни. Министърът на земеделието Георги Тахов. Снимка: Никола Михайлов

Министърът на туризма Мирослав Боршош благодари на председателя на външната комисия в парламента Йорданка Фандъкова за участието ѝ в конференцията, защото "виненият туризъм е част от външната ни политика". "Вие опитвате да изнасяте виното, аз да внасям хора да го опитват", обърна се той към колегата си Георги Тахов. Той приветства участниците от всички краища на света с думите: "Добре дошли в България - живейте я, отпийте я и занесете този спомена за нея у дома." Министър Мирослав Боршош. Снимка: Никола Михайлов

Министър Боршош благодари на кмета на Пловдив Костадин Димитров и целия му екип за организацията. "Пловдив става все по-привлекателен и с винените си фестивали. Има много вълнуващи турове, посветени на виното и традиционната кухня. Всяка година се организират изложбата "Винария", фестивалите "Вино и гурме", на младото вино и други. През март ни отличиха като най-добрата столица на виното в Европа за 2025 г.", каза градоначалникът.

Димитров обяви, че целта на общината е да затвърди Пловдив на картата на винения туризъм. И посочи, че през последната година градът е реализирал с 22% повече нощувки на чуждестранни туристи. Кметът на Пловдив откри събитието. Снимка: Никола Михайлов