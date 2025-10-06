Пиян с БМВ прелетя над тревни площи, блъсна се в стена и кацна на жп линиите в Хисаря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Друг 30-годишен без книжка, отново почерпен, предизвика катастрофа между Перущица и Устина

21-годишен с БМВ изуми жители на Хисаря с "майсторска" каскада, прелитайки над тревни площи, удар в масивна подпорна стена и приземяване върху жп линиите. Той е бил с 2,2 промила алкохол в кръвта, а зрелищният инцидент е станал вчера сутринта в курортния град, уточниха от полицията.

"Каскадьорът" е бил отведен в полицейския арест и срещу него се води бързо производство.

Същата вечер подобни действия предприели и служители на РУ-Стамболийски спрямо 30-годишен шофьор, чийто лек автомобил „Хонда" се ударил с друга кола на пътя между Перущица и Устина. При отработване на сигнала униформените установили, че мъжът е неправоспособен, а дрегерът отчел наличие на 1,55 промила алкохол в кръвта му.