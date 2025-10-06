Момиче преряза гърлото на котката си на живо в ТикТок

Убива животинки, а после ги изхвърля в кофи за боклук

Пали огън в контейнерите и прикрива следите от извращенията

Момиче реже гърлото на котката си на живо в социалната мрежа ТикТок. Това научи "България Днес" от свидетел, който ни предостави снимки и информация.

Преди няколко месеца момичето се пуска на лайф видео в ТикТок, в което казва, че ако й изпращат тъй наречените гифтове (подаръци) в популярната социална мрежа, ще пререже гърлото на котката си. Изненадващо във видеото, което е на живо, се присъединяват множество хора, които искат да гледат кръвопролитието.

"България Днес" се свърза със Станислав Стоянов - инфлуенсър, който също е попаднал на ужасяващото видео. Той разказа, че мъчителката е спряла за миг излъчването, след което е прерязала гърлото на котката. Това ни бе потвърдено и от други наши източници. Стоянов споделя, че освен това извращение знае и за други.

"Обади ми се човек, който се представи за съсед на жената, и ми каза, че тя често убивала котки, изхвърляла ги в контейнер до тях и след това запалвала огън в контейнера", разказа инфлуенсърът.

Наши източници, които са гледали живото излъчване, споделят, че лайфът бил изключен, след което станало убийството. После тя се е включила отново на живо, но котката вече била мъртва.

Ужасяващото деяние доста припомня на мащабното разследване срещу мъчителите на животни от Перник.

