Момиче преряза гърлото на котката си на живо в ТикТок

Даниел ДУМЕВ

Изроди насъскват мъчителката да заколи котката на живо
  • Убива животинки, а после ги изхвърля в кофи за боклук 
  • Пали огън в контейнерите и прикрива следите от извращенията

Момиче реже гърлото на котката си на живо в социалната мрежа ТикТок. Това научи "България Днес" от свидетел, който ни предостави снимки и информация.

Преди няколко месеца момичето се пуска на лайф видео в ТикТок, в което казва, че ако й изпращат тъй наречените гифтове (подаръци) в популярната социална мрежа, ще пререже гърлото на котката си. Изненадващо във видеото, което е на живо, се присъединяват множество хора, които искат да гледат кръвопролитието.

"България Днес" се свърза със Станислав Стоянов - инфлуенсър, който също е попаднал на ужасяващото видео. Той разказа, че мъчителката е спряла за миг излъчването, след което е прерязала гърлото на котката. Това ни бе потвърдено и от други наши източници. Стоянов споделя, че освен това извращение знае и за други.

"Обади ми се човек, който се представи за съсед на жената, и ми каза, че тя често убивала котки, изхвърляла ги в контейнер до тях и след това запалвала огън в контейнера", разказа инфлуенсърът.

Наши източници, които са гледали живото излъчване, споделят, че лайфът бил изключен, след което станало убийството. После тя се е включила отново на живо, но котката вече била мъртва. 

Ужасяващото деяние доста припомня на мащабното разследване срещу мъчителите на животни от Перник.

Повече по темата четете тук.

Габриела имаше тарифа за мъчението на множество животни
Красимир Георгиев в съда Снимка: Юлиян Савчев
Мъчението на мишки е най-евтино, както и това на охлюви
Един от фетишите, за които много хора си падат, е да тъпче зайчета с високите си токчета
