Мъж подпали линейка в Казанлък

Мъж на 55 години е задържан в Казанлък за палеж на линейка на паркинг на здравно заведение, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предава БТА.

В резултат на палежа са нанесени материални щети върху превозното средство.

Сигнал за горяща линейка е получен на 4 октомври сутринта, уточняват от полицията. Автомобилът е бил изгасен от служители на здравното заведение.

При проверка на място е установено, че в резултат на пожара е обгорял преден капак, пластмасова кора под капака, деформирано е арматурно табло на автомобила и се е счупило предно панорамно стъкло. Извършен е оглед на местопроизшествието.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители извършителят е установен и е задържан за срок до 24 часа.

През февруари т.г. мъж на 19 години беше задържан във връзка с пожар в къща в Гурково, а в края на миналата година полицията в Казанлък задържа 51-годишен мъж за палеж на едноетажна монолитна постройка.