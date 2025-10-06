ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обявяват в петък съставите на България за световно...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21442046 www.24chasa.bg

Мъж подпали линейка в Казанлък

1172
Линейка

Мъж на 55 години е задържан в Казанлък за палеж на линейка на паркинг на здравно заведение, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, предава БТА.

В резултат на палежа са нанесени материални щети върху превозното средство.

Сигнал за горяща линейка е получен на 4 октомври сутринта, уточняват от полицията. Автомобилът е бил изгасен от служители на здравното заведение.

При проверка на място е установено, че в резултат на пожара е обгорял преден капак, пластмасова кора под капака, деформирано е арматурно табло на автомобила и се е счупило предно панорамно стъкло. Извършен е оглед на местопроизшествието.

В Районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители извършителят е установен и е задържан за срок до 24 часа.

През февруари т.г. мъж на 19 години беше задържан във връзка с пожар в къща в Гурково, а в края на миналата година полицията в Казанлък задържа 51-годишен мъж за палеж на едноетажна монолитна постройка.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)