Коли блъснаха неправилно пресичащи мъж и жена в Пловдив, в болница са

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Минали между паркирани коли и изскочили на пътното платно

Двама пешеходци са в болница след катастрофи заради неправилно пресичане на платното за движение в Пловдив, съобщиха от полицията.

Идентичните произшествия възникнали в петък, в рамките на около три часа. Към 14,15 ч. 50-годишен мъж навлязъл между паркирани автомобили на ул. "Ландос" и се ударил в преминаващо "Рено". В 17,30 ч., по същия начин и на необозначено място с пешеходна пътека, 64-годишна жена решила да прекоси бул. "Цариградско шосе" и била блъсната от БМВ.

Пострадалите са оставени под лекарско наблюдение без опасност за живота. Алкохолните проби на шофьорите на колите са отрицателни. По двете досъдебни производства работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".