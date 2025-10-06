Терзиев назначи Виктор Чаушев за зам.-кмет по транспорта на София

Бил е съветник на министъра на транспорта в кабинета "Денков" и кандидат за общински съветник от ПП-ДБ в столицата през 2023 г.

София заслужава транспорт и инфраструктура, които са надеждни, модерни и удобни – система, която не просто свързва точките на картата, а създава качество на живот, сигурност и равни възможности за всички граждани. Градът ни има нужда от устойчива мобилност, която да отговаря на ритъма на съвременна европейска столица.

Затова съм щастлив да обявя, че към екипа на Столична община се присъединява още един доказан професионалист с визия за развитие на града. Считано от 13-ти октомври, Виктор Чаушев поема ресор „Транспорт и градска мобилност". Това обяви с пост във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Професионалният му опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията по времето на Георги Гвоздейков, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт. На местните избори през 2023 г. той е кандидат за общински съветник от ПП-ДБ.

До назначаването на Чаушев се стигна, след като през април тази година "Спаси София" обяви, че напуска коалицията, зидигнала Васил Терзиев за кмет на София. Тогава оставка подаде и зам.-кметът по транспорта Илиян Павлов, който беше от квотата на "Спаси София".

В Столична община неговият фокус ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града. Използвам възможността да благодаря на всички, които досега работиха в този ресор, за техните усилия и за ангажираността им към една от най-сложните и важни системи в управлението на столицата. Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София, пише още Терзиев.