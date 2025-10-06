Събарят общински жилища във Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Община Враца започна събаряне на къщи в края на ж.к. „Младост", на мястото на които се предвижда да бъде построен жилищен блок. Първите три, които ще бъдат съборени, са общинска собственост и в тях в момента няма настанени наематели, предава БТА.

На мястото има още три общински къщи и три частни.

На всички, настанени в общинските имоти, им е предложено друго общинско жилище, като най-дългият срок, които им е предоставен за преместване, е два месеца, обясни пред журналисти Петя Велкова, директор на Дирекция „Общинска собственост" в Община Враца.

Със собствениците на останалите три къщи предстоят разговори, на които да се уточни как ще бъдат компенсирани – със средства или с предоставяне на апартамент в бъдещия блок.

Събарянето на къщите ще продължи до края на годината.

Някои от живущите наблизо граждани изразиха своето одобрение.

Красимира Вентура каза за БТА, че в част от къщите няма бани, тоалетни, всичко се изхвърля на поляната, а не рядко нощем се чуват скандали и силна музика.

„Ние тук, от този блок не можем да си отворим прозорците нито зиме, нито лете", посочи тя.

Инвеститорът на новата сграда ще бъде избран чрез търг с явно наддаване, обясниха от Община Враца.

Той ще получи право на строеж в замяна на жилища, които да останат в разпореждане на Общината.

Очаква се публичната процедура да се проведе до април следващата година.