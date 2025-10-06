ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК потвърди, че задържа временно част от второто п...

Мъж с тротинетка се блъсна в парка в Добрич, счупи си ръката и крака

Дияна Райнова

1108
Тротинетка Снимка: pixabay

Мъж блъсна тротинетката си в препятствие в парка в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 4 октомври, около 23:00 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в градския парк на Добрич. На място е установено, че 37-годишен мъж, водач на тротинетка, поради движение с несъобразена скорост се блъска в препятствие до коритото на Суха река. Водачът със счупени ръка и крак е настанен в болницата в Добрич, без опасност за живота.

Това е пореден инцидент с тротинетки в Добрич. Най-често те се управляват от непълнолетни, които возят и приятели, често губят контрол, падат на пътя или се блъскат в автомобили, припомнят най-честите нарушения от полицията. С решение на Общинския съвет на Добрич разрешената максималнна скорост за движение с тротинетки е 15 км/час. Това е съобразено с параметрите и инфрактурата на града, мотивираха се съветниците.

