Възрастна жена даде злато и 1800 лева на мним полицай в Монтана

Районната прокуратура в Монтана внесе обвинителен акт срещу 25-годишен мъж за участие в телефонна измама, съобщиха от обвинението.

На 28 февруари 2024 г. мъж се обадил на възрастна жена от Монтана и, плачейки поискал пари за спешна операция. Малко по-късно жената получила ново обаждане – този път от човек, представил се за началник на криминална полиция. Той ѝ казал, че помага за залавяне на измамници и я попитал с колко пари разполага.

Жената споделила, че има 24 000 лева в банка и 1800 лева в брой, както и златни накити. По нареждане на „полицаите" тя сложила 1800 лева и бижутата в плик и ги изхвърлила на тротоара пред дома си.

На следващия ден жената дори изтеглила още 10 000 лева от банката, очаквайки нови указания, които така и не последвали.

След разследване и проследяване на телефонните връзки, на 4 март 2024 г. на ГКПП Русе бил задържан измамникът, който пътувал в такси. У него били намерени парите и бижутата, които пострадалата по-късно разпознала.

Мъжът признал, че знаел за измамата. Обяснил, че бил нает от „непознат свещеник" чрез интернет обява, за да взима пликове с пари от посочени адреси срещу заплащане.

Случаят ще бъде разгледан от съда в предстоящо заседание.