ЕК потвърди, че задържа временно част от второто п...

19-годишен без книжка обърна кола по таван след гонка с полицаи край Габрово

Дима Максимова

 На 4 октомври, около 17:30 часа, на пътя Габрово – Севлиево (в района на пътния възел при с. Поповци), екип на „Пътна полиция" подал сигнал за спиране на лек автомобил „Дачия Сандеро". Водачът не изпълнил разпореждането и ускорил в посока град Севлиево. Полицейският екип предприел преследване, като за съдействие реагирал и автопатрулен екип на РУ – Севлиево.

При разклона за село Яворец полицаите предприели действия за принудително спиране на превозното средство, като използвали лента с шипове, съобщиха от ОДМВР Габрово.

След преминаване през лентата водачът на „Дачия Сандеро" загубил контрол над автомобила, ударил се косо в спрял автомобил, блъснал се в лявата и дясната мантинела, след което превозното средство се преобърнало по таван. Водачът – 19-годишен от село Сенник, осъждан, е отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества. Пробата му за алкохол е отрицателна.

При извършената справка е установено, че той не притежава свидетелство за управление на МПС, а поставените регистрационни табели са издадени за друго превозно средство.

В автомобила е намерена суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана. Установена е и самоличността на пътниците – на 21, 27 и 39 години. На място е извършен оглед.

Образувано е досъдебно производство, като работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

