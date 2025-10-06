Спипаха трима за притежание на дрога при спецакции в Габрово

Трима са задържани за наркотици при специализирани полицейски операции, проведени в област Габрово, съобщи ОДМВР.

На 4 октомври в района на автогарата екип на РУ-Трявна е спрял за полицейска проверка 18-годишен жител на село Кочево, общ. Садово. При извършения обиск е установено, че младежът е придобил и държи в себе си два плика, съдържащи над 115 грама марихуана, свивка с 1.18 грама метаамфетамин и електронна везна. По случая е образувано досъдебно производство.

На 5 октомври е предприето претърсване на жилище, обитавано от 35-годишен габровец. В една от стаите са намерени 15 грама кокаин, 1.2 грама метамфетамин и 1.1 грама марихуана. Мъжът е задържан по реда на ЗМВР за срок до 24 часа, като срещу него е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура-Габрово.

На 6 октомври, около 00:30 часа, на площад „Ракета" в гр. Дряново е спрян „Мерцедес GT53". В хода на проверката един от пътниците – 18-годишен от Горна Оряховица, е изхвърлил през прозореца свивка, съдържаща суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана. По случая е образувано бързо производство.