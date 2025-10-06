ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕК потвърди, че задържа временно част от второто п...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21442567 www.24chasa.bg

В Търновско следят нивата на реки и язовири заради очаквани порои

Дима Максимова

[email protected]

1312

Областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева разпореди наблюдение на нивата на реките, язовирите и деретата.

Мерките са предприети заради очакваните значителни валежи в региона. Според прогнозата на 7 октомври те ще са 45 и 60 mm.

По този повод е изпратено писмо от областния управител с инструкции до кметовете на десетте общини в региона.

„Във връзка с обявения оранжев код – предупреждение от втора степен за интензивни валежи на територията на област Велико Търново през периода 07-08.10.2025 г., Ви моля да предприемете наблюдение на водните нива на реки и язовири на вашата територия.

Там, където има общински дерета, представляващи опасност за инфраструктурата и населени места, също да се предприемат обходи, за наличие на стеснени участъци", се посочва в инструкцията.

При приближаване на критични стойности на водните нива в реките или при технически неизправности на изпускателите на язовирните стени на потенциално опасни язовири, градоначалниците трябва да докладват незабавно на компетентните органи.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Д-р Росица Кръстева от „Уни хоспитал“: Ракът на дебелото черво е тихият убиец, но колоно- и гастроскопията спасяват животи (Видео)