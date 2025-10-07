Надя Клисурска е преподавател по дигитални компетентности от доставчик на обучение Сдружение „Карида" в София. Преподава базово и средно ниво от 2024 г. и до момента е обучила близо 400 курсисти. Обученията се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II „Обучения за DI-GI умения и компетенции".

- Г-жа Клисурска, има статистика, че в България сме на дъното по дигитални умения. Как тези курсове могат да ни помогнат да променим това?

- Да, статистиката е тревожна – според данни на Евростат едва около 32% от възрастното население у нас има поне базови дигитални умения, докато средното за ЕС е над 54%. Това означава, че половината българи остават извън активното участие в дигиталното общество. Липсата на дигитални умения има социални и икономически последици. Когато хората не умеят да използват интернет услуги, те пропускат достъп до образование и нови знания, остават по-уязвими на измами и киберзаплахи, защото не разпознават рисковете, губят възможности за по-добра работа и доходи, зависими са от други хора за елементарни дейности като плащане на сметки или връзка с институции.

Днес дигиталните компетенции не са привилегия, а основно умение за XXI век – точно както четенето и писането. Ако България иска да бъде конкурентоспособна в Европа, трябва не само младите, но и възрастните хора да имат увереност и защита в дигиталната среда и аз съм щастлива, че в момента всеки един – бил той работещ или безработен – може да се възползва от безплатните обучения по дигитални компетентности чрез ваучери от Агенция по заетостта и да получи сертификат. Именно те позволяват на всеки да бъде пълноценен участник в съвременния живот.

- Много хора смятат, че дигиталните умения са нужни само за „млади и IT специалисти". Вярно ли е това?

- Не, дигиталните умения са нужни на всеки, за да подготвяме документи с различно съдържание, да платим сметките си онлайн, да използваме електронните услуги, да се свържем с близки в чужбина или дори да си запишем час при лекар. Те вече са част от ежедневието на всеки човек, независимо от професията или възрастта.

- Какво бихте казали на хората, които се притесняват, че са „твърде възрастни", за да изградят дигитални умения?

- Никога не е късно да се учи. Много от нашите курсисти започват след 50, дори след 60 години. Първите стъпки може да изглеждат трудни, но след това удовлетворението е огромно – човек осъзнава, че светът му се отваря по нов начин.

- Кои са най-големите страхове, с които хората идват на курсовете, и как ги преодолявате?

- Според мен няма страх, след като първата стъпка е направена и са се записали. Модулите са така конструирани, че навлизаме в материята от базовите неща с много практически упражнения, видео демонстрации – стъпка по стъпка и въпроси за самоподготовка, така че всеки може да опита и ако сгреши, лесно може да се поправи. Ние им показваме, че техниката е създадена да служи и че няма действия, които да са фатални. Подкрепата и спокойната атмосфера премахват бариерите.

- Може ли човек, който е използвал компютър само за социални мрежи, да започне от нулата и да завърши успешно?

- Разбира се. Социалните мрежи показват, че човек вече има интерес и базови умения. Оттам нататък можем да надграждаме – работа с електронна поща, работа в облачна среда, създаване и редакция на документи, защита на устройствата, електронни услуги и др.

- Какво печели един човек, ако завърши курса?

- Увереност и независимост. След обучението хората вече не зависят от децата или внуците си за елементарни задачи. Те могат да общуват, да използват електронни услуги и да се чувстват част от дигиталния свят. Разбират, че не е важно да знаят всичко, а просто трябва да умеят да се ориентират, да се пазят и да се учат бързо в дигиталното пространство – това са истинските ключови умения днес.

- Какви конкретни умения се усвояват в програмата?

- По отношение на уменията базовото ниво дава ключова информация за умения за създаване на силни пароли, разпознаване на фишинг атаки, защита на лични данни, работа с облачни услуги – съхранение и споделяне на информация в облака, достъп от различни устройства, колаборация онлайн, гъвкавост в използването на устройства – умения за работа не само с компютър, ефективно използване на имейл, платформи за съвместна работа, умения за търсене и оценка на информация – как да намираме достоверни източници, да проверяваме фалшиви новини и да преценяваме кое е надеждно, достъп до електронни административни услуги и други.

- В кои ситуации дигиталните умения се оказват най-ценни в ежедневието?

- Как дигиталната грамотност може да направи живота ни по-лесен извън работата? Вече те са във всичко – например – плащаме сметки, без да чакаме на опашка, поръчваме онлайн стоки, поддържаме връзка с близки в чужбина, заявяваме електронно административна услуга. Дигиталната грамотност ни спестява време, усилия и често пари.

- Какви са основните разлики между базово и средно ниво?

- Европейската рамка DigComp 2.1 е отправната точка за нивата на дигитални компетенции (базово, средно, напреднало), като базовото ниво (DigComp нива 1–2) включва грамотност, свързана с информация и данни: търсене, филтриране, основна работа с информация; комуникация и сътрудничество чрез дигитални средства; създаване на дигитално съдържание: основни умения; безопасност: основи на дигитална сигурност, защита на личните данни, разбиране на рисковете; решаване на технически проблеми: например работа с устройства, инсталиране/деинсталиране, основна поддръжка и допълнителен модул, включващ електронните услуги в България: основни портали, заявяване, електронна идентификация, ползи. Средното ниво надгражда – същите области като при базовото (информация и данни, комуникация, безопасност и пр.), но с по-голяма сложност и по-задълбочени задачи.

- Как може да докаже уменията си някой, който вече има добри познания, но няма сертификат?

- Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) предлага сертифициране на дигитални умения чрез безплатен онлайн тест, достъпен 24/7 на платформата за самостоятелно сертифициране. Така се признават знанията, които човек е натрупал самостоятелно или на работа. Сертификатът е ценен, защото е официален документ, който доказва компетентност пред работодатели или институции.