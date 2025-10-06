Започна събаряне на незаконни къщи в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под охрана от полиция, жандармерия и на служители от сектор „Контрол, обществени ред и законност" към Община Хасково започна премахването на незаконни постройки в града, предава БТА.

Първата съборена къща бе в квартал „Република". Собственикът на имота Георги Марков показа документи за къщата си от 40 кв.м, която беше разрушена заради липса на Акт 16.

За БТА той каза, че в сградата от две стаи с коридор са живели със съпругата си и трите им деца. Сега остават без покрив и ще се нанесат временно при роднини, а след това ще трябва да си намерят квартира, ако от администрацията не им предложат общинско жилище, както са обещали.

От община Хасково съобщиха, че заповедта за събаряне включва общо девет позиции, като на тях са разположени незаконни пристройки и надстройки към гаражи, реконструиран покрив и преустройства на тавански помещения за жилищни нужди, жилищни сгради, огради, селскостопански постройки, прегради на стълбищни площадки.

Заповедите за премахването на нерегламентирано построените или преустроени обекти са от времето между 2018 и 2023 година.

Събарянето им става факт след приключили административни производства, съгласно Закона за устройство на територията и след изпратени покани за доброволно изпълнение от страна на собствениците.

Те са били предварително уведомени и за планираните дейности по премахване на строежите.

Събарянето на незаконните постройки ще продължи до шести декември, уточниха от администрацията.