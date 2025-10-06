ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асовете в културния туризъм се събират за 20-ти път във Велико Търново

Асовете в културния туризъм се събират за 20-ти път във Велико Търново

Дима Максимова

Международното изложение "Културен туризъм" ще се проведе в дните от 8-ми до 10-и октомври във Велико Търново Снимка: Община Велико Търново

Асове в туризма, над 45 общини, посолства, побратимени градове, тур оператори ще се включат в 20-ото международно изложение „Културен туризъм" във Велико Търново. За втора поредна година форумът ще се проведе в Бизнес център Велико Търново, който беше обявен за сграда на годината през 2023 г. Всички желаещи да посетят борсата ще могат да се придвижат до локацията с организирани шатъл автобуси, които ще се движат по разписание из старата столица. 

Официалното откриване е предвидено за 11 часа на 8 октомври, а началото ще бъде дадено от министъра на туризма Мирослав Боршош, който ще пристигне в старата столица за престижния форум. 

"20 г. Изложение "Културен туризъм" е едно от много устойчивите събития, които съчетават основните две сфери от живота на Велико Търново - култура и туризъм", подчерта шефката на общинската дирекция "Култура, недвижимо културно-историческо наследство, празници и фестивали" Нелина Църова.

Програмата беше представена от управителя на общинската туристическата агенция „Царевград Търнов" Борислав Йорданов.

Като част от изложението, и тази година ще бъде проведен „Трапезица фест". В рамките на туристическия форум български производители ще представят различни занаятчийски продукти от цялата страна. Новото е, че този път ще се проведе и кулинарното състезание „Вкусът на регионите", а представените храни ще бъдат оценени от специално жури. За майсторите на най-вкусните ще има и награди , обясни Борислав Йорданов.

Акцент в първия ден на "Културен туризъм" е конференцията „Нематериалното културно наследство – неподправеният чар на дестинациите", а неин модератор ще бъде д-р Соня Алексиева. На следващия ден конферентната програма ще продължи с „Фестивалът – рецепта за съживяване". Дискусията цели да предизвика размисъл за фестивалите на България през призмата на туристическата динамика.

Третият значим форум ще бъде посветен на киното и туристическите индустрии като потенциал за икономическо развитие на регионите.
В тази връзка Велико Търново има сериозен опит, тъй като през годините старата столица е била арена и декор за много родни филми и сериали. Модератор на конференцията ще бъде д-р Диана Андреева-Попйорданова.

Тазгодишното издание на Международното културно изложение има и благотворителна кауза, която е свързана с възстановяването на пострадалото от пожар училище „Тревненска школа". Ученици от прочутата гимназия по изкуства  ще представят свои творби и ще вземат дейно участие във форума.

В трите дни на изложението са предвидени изложба на ЮНЕСКО и фотографска изложба „Живите занаяти на Югоизточна Европа". Гостите ще получат и специален подарък – каталог с посланията на Велико Търново, проследяващ историята на Международното изложение „Културен туризъм" през последните 20 години.

Борислав Йорданов обясни, че неговата цел е международният форум „Културен туризъм" да се превърне в реално работещо изложение. Именно затова в последните две години събитието е преди големите есенни договаряния.

„Надявам се до една-две години да имаме доста български и европейски туроператори, които тук могат да договорят условията за следващата година. Именно това е нашата цел – да го превърнем в едно работещо изложение за представяне на туристическия продукт на всяка една община в България", обясни Борислав Йорданов.

Преди закриването в петък пък ще се проведе специален форум на общинските туристически центрове, на който ще се говори за изготвяне на ясна формула за синхронизация между тях.

