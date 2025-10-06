Ще искаме помощ от фонд "Солидарност" на ЕС заради щетите от наводненията

Министрите на вътрешните работи Даниел Митов и на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведоха работна среща във връзка с първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни. С официално писмо заместник – министърът на МРРБ Юра Витанова инициира започването на процедура по фонд „Солидарност" на ЕС за Югоизточния регион. Ангажимент на структурите на МВР ще бъде да изготвят обобщена информация за първичните оценки на щетите и допустимите разходи. От МРРБ ще бъде изготвена документацията, с която страната ни да кандидатства за подпомагане по фонда, съобщават от МВР.

Фонд „Солидарност" е основният инструмент на ЕС за подпомагане на възстановяването от природни бедствия и е израз на солидарността на ЕС. Той дава възможност Съюзът да предоставя ефективна подкрепа на дадена държава — членка на ЕС (или страна кандидатка), за да ѝ помогне да се справи с последиците от голямо природно бедствие (наводнение, горски пожар, земетресение, буря или суша).

В хода на работната среща беше обсъдена и координацията между „Пътна полиция" и АПИ по въвеждане на временна организация на движението във връзка с ремонтни дейности по магистралите и облекчаване на трафика в съответните участъци.