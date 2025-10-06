Оставиха под домашен арест осъждан, причинил катастрофа със загинала на горски път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се води досъдебно производство за извършено престъпление по транспорта, в резултат на което е настъпила смъртта на едно лице. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Вечерта на 02.10.2025 г. Т.Т., на 32 години, управлявал лек автомобил – джип „Мицубиши", по горски път в местността Рудината, в района на Ботевград. При движение по наклон водачът изгубил контрол над превозното средство, което се преобърнало няколко пъти по таван.

Вследствие на пътнотранспортното произшествие е била причинена смъртта на возещата се на задната седалка И.Д.

Водачът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотици, без да сочи медицински причини за това и не е изпълнил предписанието на контролен орган за изследване по надлежния ред.

В хода на разследването е извършен оглед на местопроизшествието, разпитани са свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза на труп.

Т.Т. е привлечен като обвиняем за извършено тежко престъпление, за което законът предвижда наказание от 10 до 15 години лишаване от свобода.

От направена справка е видно, че Т.Т. е осъждан, като деянието, за което е обвинен, е извършено в изпитателния срок на условно осъждане за две престъпления по транспорта – управление на МПС в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от това право, след като е санкциониран за същото деяние по административен ред, и управление на МПС след употреба на алкохол.

С оглед тежестта на извършеното престъпление, високата степен на обществена опасност на деянието и дееца, както и опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, наблюдаващият прокурор внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.

Съдът не е уважил искането на прокуратурата и е взел спрямо обвиняемия Т.Т. мярка за неотклонение „домашен арест".

Определението на съда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.