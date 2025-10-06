Хванаха 28 пияни и 8 дрогирани зад волана за ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В рамките на изминалия ден са установени общо 28 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 19 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, трима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, а 4 са отказали тестване.

13 894 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

Извършен е контрол на 15 750 водачи и пътници.

Съставени са 4216 фиша и 615 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.