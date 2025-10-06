ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МВР: Обстановката в страната е спокойна, готови сме за утре

Главен комисар Александър Джартов Кадър: NOVA

"Оперативната обстановка в страната е спокойна. Има 30 произшествия, 8 са с паднали дървета. Екипите продължават да работят по отстраняване на отломките от наводнението в "Елените", каза директорът на пожарната Александър Джартов след заседание на оперативния щаб за наводненията. Заради очакваните валежи утре екипите са мобилизирани, каза още той. Има 51 населени места без ток, но достъп има до всички. 

"От днес движението на граждани на "Елените" е забранено. Така ще е до сряда. Има постоянно наблюдение на критични точки в цялата страна. Към момента има данни за евакуирани 200 човека. Останалите са настанени в хотелски комплекси в "Св. Влас" и Несебър", каза директорът на националнат аполиция Захари Васков. Той призовава хората да спазват указанията на МВР. 

