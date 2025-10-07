Утвърден е първият частен университет в Пловдив.

Проф. д.п.н. Георги Манолов е роден на 30 ноември 1958 г. в София. Той е един от авторитетите в политологията в България и предприемач във висшето образование като създател, собственик и президент на Академията по национална и информационна сигурност (АНИС) в Пловдив. Автор е на над 250 публикации в България и в 15 други държави в областта на политическите науки, политиката и сигурността, политическия маркетинг. С решение на Народно събрание Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) стана Академия по национална и информационна сигурност. Промяната е резултат на повече от две десетилетия развитие, в които то се утвърди като авторитетен образователен и научен център с много високи акредитационни оценки (над 9 при максимална 10). Това го нарежда в топ шест от 11 университета, които обучават по сигурност в страната.

- Проф. Манолов, Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) вече е Академия по национална и информационна сигурност (АНИС) с решение на Народното събрание, прието на 2 октомври 2025 г. Как се стигна дотук?

- Това е естествено продължение на 22 години устойчиво и градивно развитие. Академията по национална и информационна сигурност започна като Колеж по икономика и администрация в Пловдив. В резултат на високите постижения в учебния процес и положителната оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация с решение на парламента през 2015 г. той се преобразува в специализирано четиригодишно Висше училище по сигурност и икономика с право да обучава студенти в образователно-квалификационните степени бакалавър, магистър и доктор. Днес легитимирането на Академията по национална и информационна сигурност е поредната важна стъпка в качественото надграждане на утвърдения авторитет, постигнат с много труд и напредничав опит.

Нашата Алма матер се гордее с висококачественото обучение и успешната реализация на над 15 000 свои възпитаници в държавни и частни структури, в системата за сигурност и в бизнеса с изключителния си хабилитиран преподавателски състав и с привличане на най-добрите професионалисти в съответните научни области, със значимата си научноизследователска дейност и постижения, с модерната си учебно-материална база и единствените по рода си специализирани кабинети.

АНИС отразява реалния ни профил със стратегическите теми на съвремието: сигурност, киберсигурност, отбрана и управление на кризи. Академията е институционално признание и реална целеустременост напред към високите европейски и световни образователни стандарти. Защото нашата Алма матер носи модерното ноу-хау в европейското образование. Ние сме визионери и новатори с рационален подход и критично мислене.

- Защо точно в Пловдив?

- Поради много прости причини: ВУСИ отдавна има професионален, научен и образователен потенциал в сектора по сигурността; Пловдив е вторият по големина университетски център и е недопустимо да няма авторитетен частен университет; нашето училище има изключително високи акредитационни оценки от НАОА в национален мащаб; висшето училище е с най-високия брой студенти (1288) от всички други университети, които се обучават в професионално направление “Национална сигурност”; при нас работят около 100 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и т.н.

- Какво се променя за студентите след трансформацията в академия и какви са възможностите за тяхната професионална реализация?

- Академията е правоприемник на ВУСИ и всички студенти ще завършат с дипломи от АНИС. Промяната е в тяхна полза и спектърът на възможностите се разширява. Безспорен факт е, че образователната ни институция има сериозен авторитет и нашите кадри са много търсени. Процентът на реализация на студентите ни и намирането на работа веднага след дипломирането е 86, някои от тях започват професионалното си развитие още по време на следването.

Надграждайки постигнатото, АНИС означава нови специалности, съобразени с международните изисквания в сферата на сигурността, информационните технологии и дигиталната трансформация. Студентите ще имат още по-широк достъп до научни проекти, международни партньорства и обмен по програмата “Еразъм”. Академията им гарантира повече възможности за знания и реализация у нас и в чужбина.

- Националната и информационната сигурност са стратегически области. Как виждате ролята на АНИС в тях?

- Още през 2010-2012 г. бяхме наясно, че едно от най-големите търсения на нови специалности е свързано със сектора на националната сигурност и с това професионално направление.

Тогава в Колежа по икономика и администрация решихме да открием департамент по национална сигурност, който получи акредитация за пълен период от 6 години. Във ВУСИ вече водещо направление бе националната сигурност с фундаментални специалности като “Национална сигурност”, “Противодействие на тероризма”, “Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, “Криминалистика”, “Киберсигурност”, “Митническо разузнаване и разследване”, които имат аналози и в магистърска степен.

Многобройни са и постиженията в образователната и научноизследователската дейност в сферата на сигурността през изминалите две десетилетия на нашата Алма матер.

Доказателство за това са получените високи оценки за академични инициативи, форуми и международни конференции от наши и чуждестранни партньори. Ние отдавна сме надраснали тесните рамки на висшето училище и отговаряме на всички критерии да бъдем университет (академия). Затова убедено продължаваме мисията да подготвяме специалисти с иновативни компетентности, които могат да реагират на съвременните предизвикателства – от кибератаки до хибридни заплахи. България има нужда от образователен център като АНИС, където да се съчетаят теория и практика, за да се развива професионална общност, чиято дейност е в полза на държавата и обществото.

- Какви са плановете ви за развитието на академията през следващите години?

- Имаме амбицията да положим основите и да изградим европейски университетски клъстер по сигурност. Вече водим конструктивни разговори по темата с университети в Европа. Това ще бъде първата университетска мрежа между сродни университети в сектора на сигурността. Реализирането му е от изключителна важност, защото проблемите на сигурността са много актуални навсякъде по света. Сигурността е глобално предизвикателство и изисква навременен и адекватен отговор.

- Предвиждате ли подобрения или разширения в учебно-материалната база?

- Имаме собствена прекрасна база, която е една от най-приветливите, модерните и е изключително добре оборудвана от техническа и технологична гледна точка според изискванията за водене на висше образование. Въведохме много иновации със собствени средства и със средства по проекти. Разполагаме с

единствени по рода си кабинети по киберсигурност, информационна сигурност, криминалистика, полиграф, дигитално стрелбище и зала по бойни изкуства.

Неминуемо ще има нови инвестиции в учебно-материалната база. Вече се работи по проекти за по-пълноценно интегриране на най-съвременни технологии в учебния процес и изграждане на допълнителни специализирани кабинети, които ще задълбочат и ще направят по-ефективна практическата подготовка на студентите за реалната професионална среда.

Разбира се, не сме забравили и другите две професионални направления, в които обучаваме студенти – “Икономика” и “Администрация и управление”. Те ще продължат да се развиват, ще се осъществява прием на студенти и в тях. Към специалности като “Дигитален маркетинг”, “Бизнес мениджмънт”, “Стопанско управление” и други интересът продължава да се увеличава.

- Какво бихте казали на младите хора, които сега избират къде да учат?

- Да мислят за бъдещето си. Сигурността – национална и информационна – ще бъде определяща за развитието на държавите и обществата. Да се обучаваш при нас, означава да избереш професия с мисия – престижна, отговорна и изключително необходима за съвременното общество и българската държава.